Президент Сербии признал ошибку в своём прогнозе по обороне Херсона

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона Вооруженными силами России, сообщает РИА Новости.

Об этом он высказался после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По словам сербского лидера, он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном.

«Это показывает, что мы должны сами создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонПрогнозПрезидентСербия
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