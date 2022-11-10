Президент Сербии признал ошибку в своём прогнозе по обороне Херсона
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона Вооруженными силами России, сообщает РИА Новости.
Об этом он высказался после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам сербского лидера, он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном.
«Это показывает, что мы должны сами создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», — добавил он.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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