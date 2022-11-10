Президент Сербии признал ошибку в своём прогнозе по обороне Херсона

По словам сербского лидера, он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном.

«Это показывает, что мы должны сами создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

