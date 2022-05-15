Вучич: Сербия будет до последнего сопротивляться введению санкций против России
Власти Сербии намерены «сколько смогут» сопротивляться введению санкций против России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Prva.
По словам главы республики, на Сербию оказывается огромное давление из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции. Белград сумел продержаться 80 дней и «столько, сколько сможет» сопротивляться их введению.
«Мы очень страдаем из-за неприменения санкций к Российской Федерации, мы делаем это из-за нашего уважения к международному праву. Цена независимости и автономии Сербии велика», — отметил Вувич.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в политику санкций, назвав стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
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