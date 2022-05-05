Вучич назвал «усложняющими ситуацию» слова Путина о Косово

Аналогия между Косово и Донбассом, проведенная президентом России Владимиром Путиным в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, усложнила позицию Сербии. Об этом в ходе своего визита в Германию заявил президент страны Александр Вучич.

Глава Сербии в ходе выступления отметил, что канцлер Олаф Шольц публично признает независимость Косово и отмечает необходимость вступления этой страны в ЕС. Вучич отметил, что любые заявления - это лишь слабое отражение того, что происходит на личной встрече.

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», - передает слова Вучича РИА Новости.

Переговоры между генсеком ООН и президентом РФ прошли 26 апреля. Аргументируя право России признать независимость ЛНР и ДНР, Путин напомнил о ситуации в Косово, подчеркнув, что в международных документах территория имеет право на самоопределение и «не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны». Он также напомнил, что большая часть стран мира поддержала это решение.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинКосовоСербия
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