Вучич поздравил Трампа с огромным шагом в переговорах с Путиным

При этом, по его словам, до мира еще далеко. Глава государства назвал важным для украинцев и экономики России приближающееся прекращение ударов по энергетическим объектам.

«Во всяком случае, дело идет к умиротворению ситуации, это исключительная новость», — подчеркнул Вучич.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

