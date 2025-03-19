Вучич поздравил Трампа с огромным шагом в переговорах с Путиным
Сербский лидер Александр Вучич в эфире Pink TV поздравил главу США Дональда Трампа с огромным шагом в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию ситуации вокруг Украины.
При этом, по его словам, до мира еще далеко. Глава государства назвал важным для украинцев и экономики России приближающееся прекращение ударов по энергетическим объектам.
«Во всяком случае, дело идет к умиротворению ситуации, это исключительная новость», — подчеркнул Вучич.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru