МИД: В отношениях с Вашингтоном Россия исходит из действий, не полагаясь на слова

Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном и попытки США воссоздать из руин контакты дипломатов двух стран, сообщила бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, контакты между двумя странами были разрушены предыдущей американской администрацией. Дипломат отметила, что наблюдаются попытки деэскалировать ситуацию в связи с кризисом вокруг Украины.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СШАМИД РФМария Захарова

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