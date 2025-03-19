МИД: В отношениях с Вашингтоном Россия исходит из действий, не полагаясь на слова
Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном и попытки США воссоздать из руин контакты дипломатов двух стран, сообщила бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По ее словам, контакты между двумя странами были разрушены предыдущей американской администрацией. Дипломат отметила, что наблюдаются попытки деэскалировать ситуацию в связи с кризисом вокруг Украины.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru