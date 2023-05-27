Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
27 мая 202314:07
Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы правящей партии страны.
Он рекомендовал на этот пост министра обороны Сербии Милоша Вучевича.
Накануне в столице Сербии прошел крупнейший митинг в поддержку Вучича. Он, в свою очередь, заявлял, что не допустит насильственной смены власти, как на Украине в 2014 году.
Вучич 26 мая привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в Косове. Президент заявил, что принял решение из-за насилия против сербов со стороны полиции самопровозглашенной республики, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru