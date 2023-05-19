Вучич: Сербия никому не позволит за неё принимать решения

Сербия не позволит, чтобы за неё принимали решения, в том числе в вопросе введения санкций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает ТАСС.

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По его словам, недопустимо также оказывать влияние на внешнюю политику республики.

«Народ будет решать, а он решил, что мы военно-нейтральная страна», - добавил Вучич.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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