Вучич: Обвинения в адрес России – глупые

Как напомнил глава государства, 19 стран НАТО бомбардировали Сербию в 1999 году. «Как они говорили – предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были «сопутствующие потери» и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украине, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое, и еще хуже», – отметил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной. По его словам, Белград осудил нарушение территориальной целостности Украины.

Напомним, китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

