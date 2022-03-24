Вучич: Обвинения в адрес России – глупые
Сербский президент Александр Вучич заявил, что обвинения западных стран, направленные на Москву из-за спецоперации в Украине, являются постыдными и глупыми, сообщает «РЕН ТВ».
Как напомнил глава государства, 19 стран НАТО бомбардировали Сербию в 1999 году. «Как они говорили – предотвращаем новый Освенцим, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были «сопутствующие потери» и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украине, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое, и еще хуже», – отметил Вучич.
Ранее президент Сербии заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной. По его словам, Белград осудил нарушение территориальной целостности Украины.
Напомним, китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.
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