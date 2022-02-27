Посольство КНР в России: США – реальная угроза для мира

Китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира, сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.

Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в заявлении. К публикации прикреплено изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

Это Корея, Китай, Гватемала, Индонезия, Куба, Конго, Лаос, Вьетнам, Ливия, Камбоджа, Иран, Ирак, Кувейт, Афганистан, Югославия, Сирия и другие страны. Всего в списке их двадцать.

Ранее МИД Китая выступил за уважение суверенитета всех стран, в частности, Украины.

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