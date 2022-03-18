Сербские фанаты перечислили нападения США на другие страны

В Сербии футбольные болельщики поддержали Россию на матче «Црвена Звезда» — «Глазго Рейнджерс», сообщает телеканал «360».

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Во время встречи, которая проходила в рамках Лиги Европы, на фанатской трибуне появились баннеры.

На них фанаты перечислили случаи, когда Соединенные Штаты атаковали другие государства. Болельщики упомянули Панаму, Аргентину, Югославию, Гренаду, Афганистан и другие страны.

Ранее китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

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