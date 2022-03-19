Вучич заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной

Вучич подчеркнул, что Белград осудил нарушение территориальной целостности Украины.

«Но знаете, что неясно людям в Сербии: как вы из ЕС и с Запада, которые пудрите нам сегодня мозги, не вспомнили об этом в 1999 году? Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (детей, погибших при бомбежках НАТО - НСН) и всех остальных?» — указал Вучич.

Сербский президент отметил, что «в голове народа сейчас все перемешивается: кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии».

Вучич добавил, что Россия не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала страну на международных площадках.

