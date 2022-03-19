Вучич заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной
Президент Сербии Александр Вучич заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной. Своим мнением глава государства поделился в эфире телеканала TV Prva.
Вучич подчеркнул, что Белград осудил нарушение территориальной целостности Украины.
«Но знаете, что неясно людям в Сербии: как вы из ЕС и с Запада, которые пудрите нам сегодня мозги, не вспомнили об этом в 1999 году? Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (детей, погибших при бомбежках НАТО - НСН) и всех остальных?» — указал Вучич.
Сербский президент отметил, что «в голове народа сейчас все перемешивается: кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии».
Вучич добавил, что Россия не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала страну на международных площадках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Вучич заявил о двойных стандартах Запада в ситуациях с Югославией и Украиной
- Бельгия отложила закрытие АЭС на 10 лет из-за энергокризиса
- СМИ: В Норвегии разбился американский военный самолет
- LG Electronics приостановит поставки в Россию
- Псаки: украинцы должны подавать заявку на миграцию
- Три человека погибли в ДТП в Геленджике
- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Мексике
- Блинкен: санкции против РФ сохранятся до изменения ее политического курса
- США не исключили санкции против Китая при обострении разногласий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru