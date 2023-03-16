Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

По его словам, Белград введет санкции против Москвы только в том случае, если окажется в безвыходной ситуации.

Вучич заявил, что даст знать, когда Сербия изменит позицию по антироссийским санкциям. Сейчас Белград по-прежнему придерживается политики отказа от ограничительных мер, сказал глава государства.

Президент не исключил, что Сербия может присоединиться к антироссийским санкциям в ближайшие несколько месяцев.

С призывом ввести ограничительные меры против России ранее выступил министр экономики Сербии Раде Баста.



На Белград оказывается беспрецедентное давление, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что острые вопросы между странами будут решаться путем диалога, передает НСН.

