Песков заявил о грубом давлении на Сербию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что грубое и беспрецедентное давление сегодня оказывается на многие страны, но особенно – на Сербию, передает РИА Новости.

Песков выразил надежду на то, что острые вопросы между странами будут решаться в диалоге.