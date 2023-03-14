Песков заявил о грубом давлении на Сербию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что грубое и беспрецедентное давление сегодня оказывается на многие страны, но особенно – на Сербию, передает РИА Новости.

Песков выразил надежду на то, что острые вопросы между странами будут решаться в диалоге.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста о необходимости присоединиться к западным санкциям против России. Позицию сербского министра Захарова назвала странной. Она обратила внимание, что Баста заявил о давлении США, но при этом призывает выступить против России.

При этом В Сербии «Движение социалистов» потребовало отправить в отставку министра экономики Раде Басты из-за его призыва поддержать санкции против России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СербияДмитрий Песков
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