Песков заявил о грубом давлении на Сербию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что грубое и беспрецедентное давление сегодня оказывается на многие страны, но особенно – на Сербию, передает РИА Новости.
Песков выразил надежду на то, что острые вопросы между странами будут решаться в диалоге.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста о необходимости присоединиться к западным санкциям против России. Позицию сербского министра Захарова назвала странной. Она обратила внимание, что Баста заявил о давлении США, но при этом призывает выступить против России.
При этом В Сербии «Движение социалистов» потребовало отправить в отставку министра экономики Раде Басты из-за его призыва поддержать санкции против России.
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