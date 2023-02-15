Вучич назвал «чудаками» тех, кто обвили ЦРУ в землетрясении в Турции
Президент Сербии Александр Вучич считает «чудаками», тех кто придумал и распространяет теорию искусственного происхождения землетрясения в Турции и Сирии. Об этом он заявил после выступления в Крагуеваце, приуроченного к Дню государственности.
Политик вспомнил несколько «невероятных» версий, среди которых оказалась теория, согласно которой землетрясение устроила ЦРУ из-за того, что Турция «не полностью на стороне Украины», а сам Вучич «насылает дождь из системы HAARP».
По его словам, подобная подача информации с каждым днем становится популярнее. Политик считает, что вопрос не в числе лайков, а в уровне серьезности подхода к подаче информации.
Вучич привел пример среди сербов, где, по мнению президента, тот, кто будет публично угрожать албанцам, получит больше всего лайков, а тот, кто «проводит серьезную политику, ответственную для укрепления нашей армии, тот не может получить ни один лайк».
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала произошедшие в Турции и Сирии землетрясения катастрофой столетия.
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