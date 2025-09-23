Страны НАТО пообещали решительный ответ в случае нарушения воздушных границ

Страны НАТО дадут решительный ответ в случае нарушения своих воздушных границ. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

Глава МИД Польши предупредил РФ о последствиях нарушений воздушного пространства

В документе, составленном по итогам консультаций после инцидента с истребителями в эстонском небе, отмечается, что для этого будут использованы «все необходимые военные и невоенные инструменты сдерживания угроз».

«Мы укрепим наши возможности, позиции в области сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны», - подчеркнули члены альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями пустыми и безосновательными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоЭстонияНАТО

