Страны НАТО пообещали решительный ответ в случае нарушения воздушных границ

В документе, составленном по итогам консультаций после инцидента с истребителями в эстонском небе, отмечается, что для этого будут использованы «все необходимые военные и невоенные инструменты сдерживания угроз».

«Мы укрепим наши возможности, позиции в области сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны», - подчеркнули члены альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями пустыми и безосновательными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

