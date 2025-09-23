Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 58 БПЛА над российскими регионами
23 сентября 202514:52
Более 50 украинских дронов были сбиты над российскими регионами. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что в период с 8:00 до 14:00 мск 23 сентября были уничтожены 58 беспилотников ВСУ.
«Уничтожены... над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 23 сентября над десятью регионами страны сбили 69 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
