Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 58 БПЛА над российскими регионами

Более 50 украинских дронов были сбиты над российскими регионами. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву

В ведомстве уточнили, что в период с 8:00 до 14:00 мск 23 сентября были уничтожены 58 беспилотников ВСУ.

«Уничтожены... над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 23 сентября над десятью регионами страны сбили 69 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

