Уточняется, что всего было заблокировано до 700 человек, из которых 250 уже уничтожено. Также в ведомстве отметили, что из 8 667 зданий под контроль были взяты 5 667.

В Минобороны РФ добавили, что только за последний месяц при удержании Купянска украинская армия потеряла более 1 800 военнослужащих, «36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов».

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Переездное в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».