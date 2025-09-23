МО РФ: Российские войска заблокировали группировку ВСУ с двух сторон Купянска
Российские войска взяли в полукольцо крупную группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ), заблокировав её с северной и западной стороны Купянска. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что всего было заблокировано до 700 человек, из которых 250 уже уничтожено. Также в ведомстве отметили, что из 8 667 зданий под контроль были взяты 5 667.
В Минобороны РФ добавили, что только за последний месяц при удержании Купянска украинская армия потеряла более 1 800 военнослужащих, «36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов».
Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ освободили село Переездное в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
