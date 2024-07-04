ВСУ запустили ложные ракеты на Севастополь

Украинские войска запустили ложные ракеты в сторону Севастополя, вследствие чего не сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.

Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

По его словам, между сигналом тревоги и сигналом отбоя прошло несколько минут.

Ранее Развожаев заявил, что в небе над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе были уничтожены пять воздушных целей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ГубернаторСпецоперацияУкраинаВСУПВОСевастополь

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