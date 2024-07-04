ВСУ запустили ложные ракеты на Севастополь
4 июля 202422:05
Украинские войска запустили ложные ракеты в сторону Севастополя, вследствие чего не сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, между сигналом тревоги и сигналом отбоя прошло несколько минут.
Ранее Развожаев заявил, что в небе над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе были уничтожены пять воздушных целей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru