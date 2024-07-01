ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем

В небе над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе были уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, никто не пострадал. В одном из садоводческих некоммерческих товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов, сообщил губернатор.

Развожаев: Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

В одном из домов выбило стекла в окнах, добавил он.

Кроме того, произошло возгорание травы, а упавшими осколками были повреждены три автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПВОСевастополь

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