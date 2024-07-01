ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем
1 июля 202420:52
В небе над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе были уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, никто не пострадал. В одном из садоводческих некоммерческих товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов, сообщил губернатор.
В одном из домов выбило стекла в окнах, добавил он.
Кроме того, произошло возгорание травы, а упавшими осколками были повреждены три автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru