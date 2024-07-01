ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем

В небе над акваторией Севастополя и в Балаклавском районе были уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, никто не пострадал. В одном из садоводческих некоммерческих товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов, сообщил губернатор.