ВСУ выпустили 16 беспилотников по Орловской области

Украинская армия в течение утра 21 мая выпустили 16 беспилотников по Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Клычков.

Над территорией России уничтожили 127 дронов ВСУ

По его словам, последствия атаки БПЛА уточняются, ведутся оперативные проверки.

В течение ночи над регионом силами ПВО были ликвидированы еще 37 дронов.

Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторОрловская ОбластьВСУБеспилотники

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