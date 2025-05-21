ВСУ выпустили 16 беспилотников по Орловской области
21 мая 202508:12
Украинская армия в течение утра 21 мая выпустили 16 беспилотников по Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, последствия атаки БПЛА уточняются, ведутся оперативные проверки.
В течение ночи над регионом силами ПВО были ликвидированы еще 37 дронов.
Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru