Над территорией России уничтожили 127 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В период с 20.00 20 мая т.г. до 4.05 21 мая т.г... перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
В частности, 41 дрон сбили в Брянской области, 37 – в Орловской, 31 – в Курской, пять – во Владимирской, шесть – в Московском регионе. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.
Ранее российские военные сбили восемь украинских беспилотников в Брянской области, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадало после взрыва газа в Ставрополе
- Кремль: Путин посетил Курскую область
- Гинцбург: Из-за кошек мир может столкнуться со сравнимой с черной оспой эпидемией
- В МВФ призвали США снизить бюджетный дефицит
- Собянин: В проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек
- Продажи дорожно-строительной техники обрушились на 36,6%
- Минобороны: ПВО сбила еще 32 украинских беспилотника
- В Ставрополе локализован пожар после взрыва газа в многоэтажке
- В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме
- ВСУ выпустили 16 беспилотников по Орловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru