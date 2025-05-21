Над территорией России уничтожили 127 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20.00 20 мая т.г. до 4.05 21 мая т.г... перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

В частности, 41 дрон сбили в Брянской области, 37 – в Орловской, 31 – в Курской, пять – во Владимирской, шесть – в Московском регионе. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и Черным морем.

Ранее российские военные сбили восемь украинских беспилотников в Брянской области, напоминает Ura.ru.

