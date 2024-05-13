ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области
Украинские военные нанесли удар по нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, упал и сдетонировал беспилотник ВСУ в селе Отрадное Белгородского района. В результате взрыва в одном из частных жилых домовладений была повреждена кровля.
Также с помощью дрона был нанесен удар по селу Грузское (Борисовский район), где в двух частных домовладениях были выбиты окна и повреждены заборы.
Губернатор добавил, что в пострадавших населенных пунктах работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Гладков заявил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле украинской стороной Белгорода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru