ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области

Так, упал и сдетонировал беспилотник ВСУ в селе Отрадное Белгородского района. В результате взрыва в одном из частных жилых домовладений была повреждена кровля.

Также с помощью дрона был нанесен удар по селу Грузское (Борисовский район), где в двух частных домовладениях были выбиты окна и повреждены заборы.

Губернатор добавил, что в пострадавших населенных пунктах работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Гладков заявил, что семь мирных жителей пострадали при обстреле украинской стороной Белгорода.

