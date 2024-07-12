ВСУ перестали атаковали левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска после провала в Крынках больше не пытаются перебраться на левый берег Днепра крупными группами. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство ТАСС.

Сальдо: ВСУ покинули левобережье Херсонской области, бои идут на островах

По его словам, активность ВСУ заметно снизилась. «Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — отметил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что группа военнослужащих ВСУ переправилась через Днепр на самодельном плоту и сдалась в плен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторСпецоперацияХерсонВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры