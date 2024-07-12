ВСУ перестали атаковали левый берег Днепра в Херсонской области
12 июля 202412:34
Украинские войска после провала в Крынках больше не пытаются перебраться на левый берег Днепра крупными группами. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, активность ВСУ заметно снизилась. «Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — отметил Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что группа военнослужащих ВСУ переправилась через Днепр на самодельном плоту и сдалась в плен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru