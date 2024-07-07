Сальдо: четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправилась через Днепр на самодельном плоту и сдалась в плен, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, четыре солдата пересекли Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Переправа была согласована заранее с российскими военными посредством чат-бота в Telegram, уточнил губернатор.

Сальдо поддержал решение украинских военных, отметив, что бойцы не захотели умирать за марионеточный режим в Киеве.

Ранее ВСУ дважды атаковали FPV-дронами здание хлебопекарни в Алешках Херсонской области, в результате погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУУкраинаХерсон

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