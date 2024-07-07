Сальдо: четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

По его словам, четыре солдата пересекли Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Переправа была согласована заранее с российскими военными посредством чат-бота в Telegram, уточнил губернатор.

Сальдо поддержал решение украинских военных, отметив, что бойцы не захотели умирать за марионеточный режим в Киеве.

Ранее ВСУ дважды атаковали FPV-дронами здание хлебопекарни в Алешках Херсонской области, в результате погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».

