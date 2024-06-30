Сальдо: ВСУ покинули левобережье Херсонской области, бои идут на островах

Украинские военные покинули территорию левого берега Херсонской области в результате вытеснения их ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

В связи с этим, по его словам, сейчас бои на херсонском направлении разворачиваются на островах.