Сальдо: ВСУ покинули левобережье Херсонской области, бои идут на островах

Украинские военные покинули территорию левого берега Херсонской области в результате вытеснения их ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

В связи с этим, по его словам, сейчас бои на херсонском направлении разворачиваются на островах.

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На херсонском направлении островами является участок соприкосновения, на остальной части территории есть природное разграничение рекой Днепр.

До этого Сальдо говорил о сокращении комендантского часа в Херсонской области, передают «Известия».

Ранее RT сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.

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Фото: telegram.org
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