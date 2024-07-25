ВСУ отменили рекрутинговые мероприятия «Движ» в Европе

Третья штурмовая бригада украинской армии отменила рекрутинговые мероприятия «Движ» в Брюсселе, Роттердаме, Кельне и Берлине. Отмечается, что ВСУ пошли на такой шаг из соображений безопасности. Об это в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба бригады.

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Организаторы мероприятия подчеркнули, что не намерены подвергать угрозам граждан Украины, и пообещали вернуть деньги за приобретенные на «Движ» билеты. В бригаде отметили, что обязательно встретятся с проживающими в этих городах украинцами.

Ранее сообщалось, что Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах.

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ФОТО: РИА Новости
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