ВСУ отменили рекрутинговые мероприятия «Движ» в Европе
Третья штурмовая бригада украинской армии отменила рекрутинговые мероприятия «Движ» в Брюсселе, Роттердаме, Кельне и Берлине. Отмечается, что ВСУ пошли на такой шаг из соображений безопасности. Об это в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба бригады.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что не намерены подвергать угрозам граждан Украины, и пообещали вернуть деньги за приобретенные на «Движ» билеты. В бригаде отметили, что обязательно встретятся с проживающими в этих городах украинцами.
Ранее сообщалось, что Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах.
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