ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Украинские военные обстреляли окраину населенного пункта Дроновка (Грайворонский городской округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два частных домовладения (посечены фасад, кровля и заборы).

Гладков добавил, что сейчас продолжается подомовой обход подвергшейся обстрелу территории.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением удара ВСУ по Донецку.

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУГубернаторБелгородская областьОбстрел

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