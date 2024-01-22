ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области
22 января 202416:29
Украинские военные обстреляли окраину населенного пункта Дроновка (Грайворонский городской округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два частных домовладения (посечены фасад, кровля и заборы).
Гладков добавил, что сейчас продолжается подомовой обход подвергшейся обстрелу территории.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением удара ВСУ по Донецку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru