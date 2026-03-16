Врач назвал возраст, когда чаще всего начинается аллергия

Аллергия, в том числе на пыльцу растений, может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего впервые проявляется у детей от 2 до 6 лет. Об этом aif.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. По его словам, на ранних этапах симптомы могут быть слабыми и появляться только при провоцирующих факторах, поэтому диагноз иногда устанавливают лишь спустя несколько лет.

Следующий пик заболеваемости приходится на подростковый возраст. В этот период из-за гормональных изменений аллергия чаще проявляется у девочек: эстрогены усиливают иммунный ответ и выработку антител IgE, тогда как тестостерон у мальчиков, наоборот, подавляет иммунные реакции.