От телеграма до таксофона: Солистка группы «Фабрика» о переходе в MAX

«Telegram забывается, но MAX прекрасно работает. Перешли на него», - сказала она.

Ее коллеги по группе добавили, что не всем им отказ от Telegram дается не так легко. Вместе с тем идея вернуться к таксофонам кажется им романтичной.

«Это хорошая идея в стиле джаз. Мы каждое утро стабильно начинаем с радио JAZZ. У меня реально возникла классная традиция, она меня окунает в атмосферу, когда джаз только зарождался. Я мысленно проживаю этот период. Таксофоны – звучит очень романтично. Во всем надо искать свою романтику», - сказали они.

В 2027 году девичий коллектив отметит свое 25-летие, группа образовалась в 2002 году в рамках первого сезона музыкального телепроекта «Фабрика звезд». Тонева призналась, что «Фабрика» уже готовит сюрприз для слушателей к своему юбилею.