От телеграма до таксофона: Солистка группы «Фабрика» о переходе в MAX
Участницы группа «Фабрика» рассказали НСН, что считают романтичной идею перехода на таксофоны на фоне проблем с работой мобильного интернета в Москве.
С замедлением мессенджера Telegram участницы группы «Фабрика» уже переходят в MAX, а таксофоны - это и вовсе звучит романтично, заявила НСН солистка коллектива Ирина Тонева на премии Marie Claire.
«Telegram забывается, но MAX прекрасно работает. Перешли на него», - сказала она.
Ее коллеги по группе добавили, что не всем им отказ от Telegram дается не так легко. Вместе с тем идея вернуться к таксофонам кажется им романтичной.
«Это хорошая идея в стиле джаз. Мы каждое утро стабильно начинаем с радио JAZZ. У меня реально возникла классная традиция, она меня окунает в атмосферу, когда джаз только зарождался. Я мысленно проживаю этот период. Таксофоны – звучит очень романтично. Во всем надо искать свою романтику», - сказали они.
В 2027 году девичий коллектив отметит свое 25-летие, группа образовалась в 2002 году в рамках первого сезона музыкального телепроекта «Фабрика звезд». Тонева призналась, что «Фабрика» уже готовит сюрприз для слушателей к своему юбилею.
«Мы точно будем делать что-то интересно, потому что нам будет 25 лет. К 25-летию будет какое-то произведение на фольклорные мотивы», - поделилась исполнительница.
Участницы группы не исключили, что представят целый EP-альбом с лейтмотивом фольклорности. При этом они подчеркнули, что для группы «Фабрика» подобный
Ранее народная артистка России Надежда Бабкина допустила, что всплеск интереса к народному жанру музыки связан с тем, что граждане «поднаелись европеизацией и американизацией». По ее словам артистам следует воспользоваться подобным запросом общества, напоминает «Радиоточка НСН»
- Онколог рассказал о снижении риска рака груди и яичников после родов
- Врач назвал возраст, когда чаще всего начинается аллергия
- «Все равно убрали бы»: Свинцова гонят из ЛДПР из-за «перенастройки гвардии»
- Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО
- СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
- Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников
- «Хочу и буду жить!»: Лерчек вышла на связь после снятия домашнего ареста
- Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве
- «До пяти метров выше нормы»: Когда в России наступит пик половодья