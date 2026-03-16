От телеграма до таксофона: Солистка группы «Фабрика» о переходе в MAX

Участницы группа «Фабрика» рассказали НСН, что считают романтичной идею перехода на таксофоны на фоне проблем с работой мобильного интернета в Москве.

С замедлением мессенджера Telegram участницы группы «Фабрика» уже переходят в MAX, а таксофоны - это и вовсе звучит романтично, заявила НСН солистка коллектива Ирина Тонева на премии Marie Claire.

«Telegram забывается, но MAX прекрасно работает. Перешли на него», - сказала она.

Ее коллеги по группе добавили, что не всем им отказ от Telegram дается не так легко. Вместе с тем идея вернуться к таксофонам кажется им романтичной.

«Это хорошая идея в стиле джаз. Мы каждое утро стабильно начинаем с радио JAZZ. У меня реально возникла классная традиция, она меня окунает в атмосферу, когда джаз только зарождался. Я мысленно проживаю этот период. Таксофоны – звучит очень романтично. Во всем надо искать свою романтику», - сказали они.

В 2027 году девичий коллектив отметит свое 25-летие, группа образовалась в 2002 году в рамках первого сезона музыкального телепроекта «Фабрика звезд». Тонева призналась, что «Фабрика» уже готовит сюрприз для слушателей к своему юбилею.

«Мы точно будем делать что-то интересно, потому что нам будет 25 лет. К 25-летию будет какое-то произведение на фольклорные мотивы», - поделилась исполнительница.

Участницы группы не исключили, что представят целый EP-альбом с лейтмотивом фольклорности. При этом они подчеркнули, что для группы «Фабрика» подобный

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина допустила, что всплеск интереса к народному жанру музыки связан с тем, что граждане «поднаелись европеизацией и американизацией». По ее словам артистам следует воспользоваться подобным запросом общества, напоминает «Радиоточка НСН»

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
