Онколог рассказал о снижении риска рака груди и яичников после родов
Беременность и роды могут снижать риск развития рака молочной железы и яичников из-за изменений гормонального фона. Об этом NEWS.ru сообщил врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов.
По его словам, репродуктивные события заметно влияют на организм женщины, поскольку во время беременности меняется уровень ключевых гормонов и сокращается число овуляций.
Врач отметил, что беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность развития онкологических заболеваний молочной железы и яичников. Такой эффект связан с длительными изменениями уровня эстрогенов и пролактина.
Наиболее выраженное снижение риска, по словам Бамматова, наблюдается при ранней беременности (до 25 лет) и при кормлении грудью в первые месяцы жизни ребенка, передает «Радиоточка НСН».
- Онколог рассказал о снижении риска рака груди и яичников после родов
