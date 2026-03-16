Онколог рассказал о снижении риска рака груди и яичников после родов

Беременность и роды могут снижать риск развития рака молочной железы и яичников из-за изменений гормонального фона. Об этом NEWS.ru сообщил врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов.

По его словам, репродуктивные события заметно влияют на организм женщины, поскольку во время беременности меняется уровень ключевых гормонов и сокращается число овуляций.

Врач отметил, что беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность развития онкологических заболеваний молочной железы и яичников. Такой эффект связан с длительными изменениями уровня эстрогенов и пролактина.

Наиболее выраженное снижение риска, по словам Бамматова, наблюдается при ранней беременности (до 25 лет) и при кормлении грудью в первые месяцы жизни ребенка, передает «Радиоточка НСН».

