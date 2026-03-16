Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР из-за его комментариев про Telegram. Позднее замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар уточнила, что заседание ЛДПР по вопросу депутата Андрея Свинцова назначено на 18 марта.

Минченко допустил, что возможное решение об исключении Свинцова из фракции необязательно связано с его последними высказываниями.

«Думаю, Свинцова все равно убрали бы. Он из предыдущего набора, а сейчас команда Леонида Слуцкого-Марии Воропаевой достаточно активно перенастраивает состав фракции. Люди из прошлого не нужны. Мы видели, что от большей части старой гвардии избавились и продолжают избавляться. Не могу сказать, что Свинцов наносит такой уж ущерб ЛДПР, учитывая тот факт, что с приближением выборов депутаты у нас соревнуются в скорости выдвижения дурацких инициатив. В этом смысле Свинцов не сильно вредит ЛДПР», - отметил он.