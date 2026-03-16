«Все равно убрали бы»: Свинцова гонят из ЛДПР из-за «перенастройки гвардии»
Решение об исключении Андрея Свинцова может быть не связано с его заявлениями о Telegram, сказал НСН Евгений Минченко. При этом Ярослав Нилов напомнил, что подобное решение незаконно.
Высказывания депутата Андрея Свинцова о мессенджере Telegram не наносят ущерба фракции ЛДПР, однако его возможное исключение из партии соотносится со стремлением избавиться от старой гвардии, заявил в беседе с НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР из-за его комментариев про Telegram. Позднее замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар уточнила, что заседание ЛДПР по вопросу депутата Андрея Свинцова назначено на 18 марта.
Минченко допустил, что возможное решение об исключении Свинцова из фракции необязательно связано с его последними высказываниями.
«Думаю, Свинцова все равно убрали бы. Он из предыдущего набора, а сейчас команда Леонида Слуцкого-Марии Воропаевой достаточно активно перенастраивает состав фракции. Люди из прошлого не нужны. Мы видели, что от большей части старой гвардии избавились и продолжают избавляться. Не могу сказать, что Свинцов наносит такой уж ущерб ЛДПР, учитывая тот факт, что с приближением выборов депутаты у нас соревнуются в скорости выдвижения дурацких инициатив. В этом смысле Свинцов не сильно вредит ЛДПР», - отметил он.
Со своей стороны депутат Ярослав Нилов, исключенный из партии ЛДПР в июне 2025 года, напомнил НСН, что подобное исключение противоречит действующему законодательству. Парламентарий состоял во фракции 28 лет - с 1997 года.
«Хочу подчеркнуть, что по закону исключать из фракции нельзя. Регламент и закон не подразумевает исключения. Что касается моего исключения, я его обжалую в суде, других комментариев пока не даю», - заявил он.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что давно не общается с бывшим помощником Никитой Лобановым, которого обвиняют в организации платных круглых столов в Госдуме.
