Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 128 ударов по территории Белгородской области накануне, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 7 января.
Украинская сторона активнее всего атаковала населенные пункты Белгородского района.
«По селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь – один снаряд из РСЗО, по селу Устинка – 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке – 2 взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Также обстрелу подверглись села Богун-Городок, Сподарюшино, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Козинка, Пороз, Поповка, Демидовка и Графовка, Репяховка, Белянка, Терезовка и поселок Ленинский. В населенных пунктах обошлось без жертв и разрушений.
По информации Вячеслава Гладкова, после работы ПВО со 2 по 4 января в поселке Разумное выбиты окна в квартире многоквартирного дома, поврежден гараж, посечена кровля в ТЦ.
Ранее под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. Зафиксированы различные повреждения на территории трёх промышленных предприятий, а также на линиях электропередачи, из-за чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru