ВСУ обстреляли Новую Таволжанку

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один местный житель, медики оказывают ему помощь.

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и семь частных домов. Одна машина была уничтожена прямым попаданием снаряда.

Ранее молодая семейная пара погибла после украинского удара по легковому автомобилю в Белгородской области.

