ВСУ обстреляли Новую Таволжанку

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка (Шебекинский городской округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один местный житель, медики оказывают ему помощь.

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и семь частных домов. Одна машина была уничтожена прямым попаданием снаряда.

Ранее молодая семейная пара погибла после украинского удара по легковому автомобилю в Белгородской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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