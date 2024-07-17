ВСУ обстреляли Новую Таволжанку
17 июля 202417:26
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка (Шебекинский городской округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в результате обстрела пострадал один местный житель, медики оказывают ему помощь.
Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и семь частных домов. Одна машина была уничтожена прямым попаданием снаряда.
Ранее молодая семейная пара погибла после украинского удара по легковому автомобилю в Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru