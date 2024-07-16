ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

В результате пострадали два частных домовладения: были повреждены окна, кровли и заборы. Также одно из сельскохозяйственных предприятий в районе города Шебекино было атаковано другим беспилотником.

В селе Ясные Зори были повреждены два здания сельскохозяйственного предприятия, а в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в районе Шебекино, повреждены кровля и оконные стекла офисного здания, передает «Радиоточка НСН».

