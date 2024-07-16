ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что село Ясные Зори Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО, а Новопетровка Валуйского городского округа была атакована дронами.

В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

В результате пострадали два частных домовладения: были повреждены окна, кровли и заборы. Также одно из сельскохозяйственных предприятий в районе города Шебекино было атаковано другим беспилотником.

В селе Ясные Зори были повреждены два здания сельскохозяйственного предприятия, а в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в районе Шебекино, повреждены кровля и оконные стекла офисного здания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

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