Семейная пара погибла после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Молодая семейная пара погибла после украинского удара по легковушке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, после чего тот загорелся. Супруги скончались до прибытия скорой помощи.

Ранее Гладков сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПогибшиеОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

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