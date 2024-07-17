Семейная пара погибла после удара ВСУ по автомобилю в Белгородской области
17 июля 202415:17
Молодая семейная пара погибла после украинского удара по легковушке в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, после чего тот загорелся. Супруги скончались до прибытия скорой помощи.
Ранее Гладков сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru