ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области
Украинская сторона обстреляла два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате украинского обстрела села Маломихайловка пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также были повреждены пять частных домов, легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи.
Гладков отметил, что ВСУ также атаковали легковой автомобиль на автодороге между селами Муром и Архангельское. Водитель за медицинской помощью не обратился.
Ранее в Шебекинском городском округе служебный автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru