ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

В результате украинского обстрела села Маломихайловка пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также были повреждены пять частных домов, легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи.

Гладков отметил, что ВСУ также атаковали легковой автомобиль на автодороге между селами Муром и Архангельское. Водитель за медицинской помощью не обратился.

Ранее в Шебекинском городском округе служебный автомобиль полностью сгорел после атаки украинского дрона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

