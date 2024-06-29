Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области

Как отметил глава Белгородской области, двое человек были ранены при атаке украинского беспилотника в селе Богун-Городок Борисовского района. Обоих пострадавших госпитализировали. Также в селе были атакованы еще два автомобиля, обошлось без пострадавших.

Третий человек пострадал на участке автодороги Зиборовка—Нечаевка. Там дрон-камикадзе атаковал автомобиль «КамАЗ». Был ранен водитель.

Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

