Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся по дороге автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как отметил глава Белгородской области, двое человек были ранены при атаке украинского беспилотника в селе Богун-Городок Борисовского района. Обоих пострадавших госпитализировали. Также в селе были атакованы еще два автомобиля, обошлось без пострадавших.
Третий человек пострадал на участке автодороги Зиборовка—Нечаевка. Там дрон-камикадзе атаковал автомобиль «КамАЗ». Был ранен водитель.
Ранее стало известно, что украинские военные расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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