СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку
Российская компания «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.
В «Транснефти» заявили, что целью атаки было убийство людей, так как НПС «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» не перекачивает нефть.
По данным агентства, взрывчатку могли сбросить с дронов. Сама НПС «Новозбыково» не пострадала, на месте работают следователи, отмечает ТАСС.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.
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