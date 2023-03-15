СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку

В «Транснефти» заявили, что целью атаки было убийство людей, так как НПС «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» не перекачивает нефть.

По данным агентства, взрывчатку могли сбросить с дронов. Сама НПС «Новозбыково» не пострадала, на месте работают следователи, отмечает ТАСС.



Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

