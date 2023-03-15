СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку

Российская компания «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

«Внутренняя диверсия»: Экс-главком сухопутных войск РФ высказался об атаке дронов

В «Транснефти» заявили, что целью атаки было убийство людей, так как НПС «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» не перекачивает нефть.

По данным агентства, взрывчатку могли сбросить с дронов. Сама НПС «Новозбыково» не пострадала, на месте работают следователи, отмечает ТАСС.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:Взрывное УстройствоНефтепроводБрянская ОбластьПроисшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры