ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на дом в селе Тишанка (Волоконовский район, Белгородская область). В результате инцидента получил ранения мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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У пострадавшего диагностировали осколочные ранения рук, баротравму и минно-взрывную травму. Он находится в Валуйской Центральной районной больнице.

Существенные повреждения получил и сам дом — в нем перебита газовая труба и повреждено остекление. Кроме того, в результате взрыва загорелся автомобиль «ГАЗель», припаркованный рядом.

По словам главы региона, возгорание смогли потушить сотрудники администрации при помощи огнетушителя.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом были сбиты две ракеты ВСУ.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВзрывПроисшествияГубернаторБелгородская областьВСУ

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