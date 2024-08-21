ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на дом в селе Тишанка (Волоконовский район, Белгородская область). В результате инцидента получил ранения мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У пострадавшего диагностировали осколочные ранения рук, баротравму и минно-взрывную травму. Он находится в Валуйской Центральной районной больнице.
Существенные повреждения получил и сам дом — в нем перебита газовая труба и повреждено остекление. Кроме того, в результате взрыва загорелся автомобиль «ГАЗель», припаркованный рядом.
По словам главы региона, возгорание смогли потушить сотрудники администрации при помощи огнетушителя.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом были сбиты две ракеты ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
- ВСУ нанесли удар по жилому дому с человеком внутри в Белгородской области
- В Госдуме хотят ограничить покупку оружия для новых граждан России
- Верховная рада приняла ратификацию Римского статута
- Соцопрос: Большинство россиян поддержали запрет на ввоз семей мигрантов в РФ
- Центр подготовки к миграции в Россию предложили создать в Киргизии
- СМИ: Два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине
- Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве
- Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области
- МО РФ: Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru