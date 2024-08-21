Смирнов: В Курской области уничтожили две ракеты
21 августа 202412:30
Две украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Еще 2... ракеты утром уничтожены в небе Курской области», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Смирнов поблагодарил ПВО и защитников границы за работу.
Ранее руководитель региона сообщил, что ночью над Курской областью сбили две ракеты и два беспилотника ВСУ. По данным Минобороны, над регионом уничтожили два БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru