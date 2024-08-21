Над пятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников
Сорок пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА», — отметили в министерстве.
Так, над Московской областью сбили 11 дронов, над Брянской — 23 беспилотника, над Белгородской — шесть БПЛА. Кроме того, три украинских дрона уничтожили над территорией Калужской области, еще два – над Курской.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, это одна из самых масштабных попыток атаки на город с помощью дронов, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку
- УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов
- Над пятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников
- Путину презентовали макет названного в его честь района в Грозном
- Музыкальный конкурс «Новая волна–2024» покажут на телеканале «Россия»
- Дженнифер Лопес подала в суд заявление на расторжение брака с Беном Аффлеком
- Маск предложил проголосовать в соцсети Х за Трампа или Харрис
- Заразившиеся ботулизмом готовят групповой иск к «Кухне на районе»
- Российские ученые создали первую в мире вакцину от аллергии
- СМИ: Германия проигнорировала требование Туска «извиниться и молчать»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru