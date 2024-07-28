Силы ПВО за сутки сбили 34 беспилотника и пять снарядов HIMARS
Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ.
Сообщается, что 12 дронов сбили вне зоны спецоперации. Также силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили более 28,5 тысячи беспилотников, уточнили в ведомстве.
В ночь на 28 июля беспилотники атаковали нефтяную базу в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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