ВСУ лишились около 90 тонн авиатоплива из-за халатности украинского военного
Государственное бюро расследований Украины подозревает одного из украинских военнослужащих в халатности. Сообщается, что по его вине ВСУ лишились порядка 90 тонн авиатоплива. Информация об этом размещена на портале ведомства.
Отмечается, что в августе прошлого года украинский военный, обязанный обеспечить хранение ГСМ в одной из военных частей украинской армии, не проверил резервуар, заполненный авиационным топливом для газотурбинных двигателей.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года ведомством было возбуждено 2608 уголовных дел о преступлениях киевского режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru