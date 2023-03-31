ВСУ лишились около 90 тонн авиатоплива из-за халатности украинского военного

Отмечается, что в августе прошлого года украинский военный, обязанный обеспечить хранение ГСМ в одной из военных частей украинской армии, не проверил резервуар, заполненный авиационным топливом для газотурбинных двигателей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года ведомством было возбуждено 2608 уголовных дел о преступлениях киевского режима.

