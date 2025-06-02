Директор ФБР назвал инцидент в Боулдере атакой террористов
В США нападение на поддерживающих израильских заложников демонстрантов в городе Боулдер является целенаправленной террористической атакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора ФБР Кэша Пателя.
По его словам, агенты бюро и местные правоохранители работают на месте трагедии. Власти города проводят эвакуацию нескольких районов после сообщений об атаке на людей на улице.
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на участников акции в поддержку израильских заложников. Его личность устанавливается. Злоумышленник получил легкие травмы и был направлен в больницу. Количество пострадавших неизвестно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru