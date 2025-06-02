В Госдуме предложили смягчить ограничения на тонировку машин

По его словам, предлагается установить новые нормы светопропускания, которые должны будет составлять не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента – 70%. В этом случае ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%, однако лобовое стекло нельзя будет тонировать.

Парламентарий указал, что прямые лучи солнца провоцируют перегрев салона, повышенный расход топлива, отрицательно влияют на зрение и общее самочувствие водителя.

Штраф за нарушение нормы светопропускания лобового стекла должен быть увеличен до 3 тысяч рублей, а за несоблюдение смягченных требований к тонировке передних боковых стекол – до тысячи рублей.

Смягчение требований к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей с 70 до 35% является вредным, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.

