Мединский: Москва получила от Украины меморандум о мирном урегулировании
2 июня 202502:01
Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает RT.
По его словам, документ был передан на украинском и английском языках.
По данным Reuters, Украина предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с ранее выдвинутыми условиями.
Ранее стало известно, что украинский меморандум включает пункт об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru