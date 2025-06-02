Мединский: Москва получила от Украины меморандум о мирном урегулировании

Глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Киева вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, сообщает RT.

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По его словам, документ был передан на украинском и английском языках.

По данным Reuters, Украина предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с ранее выдвинутыми условиями.

Ранее стало известно, что украинский меморандум включает пункт об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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