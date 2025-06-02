СМИ: Четыре человека использовали автоперо Байдена при подписи указов

В США четыре сотрудника американской администрации использовали автоперо экс-президента Джо Байдена при подписи важных документов, сообщает Fox News со ссылкой на председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Джеймса Комера.

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По его словам, они брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Байдена появлялась на бумагах. Парламентарии рассчитывают выяснить, кто наделил этих людей такими полномочиями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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