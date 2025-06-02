В Верховной Раде назвали Зеленского террористом
2 июня 202502:31
С президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо обращаться как с террористом, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«И к нему должны применяться соответствующие действия, ибо будет хуже», — написал парламентарий. Он указал, что сегодня существует множество способов борьбы с терроризмом.
Ранее Дмитрук заявил, что главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, стал Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru