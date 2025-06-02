В Верховной Раде назвали Зеленского террористом

С президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо обращаться как с террористом, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Журналист Херш: Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится

«И к нему должны применяться соответствующие действия, ибо будет хуже», — написал парламентарий. Он указал, что сегодня существует множество способов борьбы с терроризмом.

Ранее Дмитрук заявил, что главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, стал Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры