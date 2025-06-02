Трамп ожидает разорение экономики США в случае отмены импортных пошлин

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что при отмене судом введенных импортных пошлин экономику США ожидают тяжелые последствия, сообщают «Известия».

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«Это позволит другим странам держать нашу страну в заложниках со своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас», — заявил глава государства.

Ранее Апелляционный суд США временно отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке торговых пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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