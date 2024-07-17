ВСУ дважды атаковали электроподстанции в Запорожской области
Украинская армия дважды атаковала электроподстанции в Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона отметил, что в результате первой атаки в Токмакском муниципальном округе произошла утечка масла, без света остались 65 населенных пунктов округа.
Кроме того, наблюдаются перебои с электроэнергией в 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского муниципального округа из-за удара по подстанции.
Сейчас специалисты восстанавливают поврежденные электросети и рассматривают резервные схемы электроснабжения. В течение суток электричество вернется в дома большинства местных жителей, заверил губернатор.
Ранее в Днепропетровской области в Никополе в результате взрывов была повреждена и обесточена электроподстанция.
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